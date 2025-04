Santa Maria Maggiore 20mila fedeli in fila per l’omaggio a Papa Francesco

fedeli entrati nella Basilica per visitare e pregare presso la tomba del Pontefice. Nel pomeriggio invece anche una delegazione del Collegio cardinalizio si recherà presso Santa Maria MaggioreL'articolo Santa Maria Maggiore, 20mila fedeli in fila per l’omaggio a Papa Francesco proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Santa Maria Maggiore, 20mila fedeli in fila per l’omaggio a Papa Francesco Leggi su Ildifforme.it Dall'apertura alle 7 di questa mattina, si contano già tredicimilaentrati nella Basilica per visitare e pregare presso la tomba del Pontefice. Nel pomeriggio invece anche una delegazione del Collegio cardinalizio si recherà pressoL'articoloinperproviene da Il Difforme.

