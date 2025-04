Jovic out per Venezia-Milan | gioca Abraham ecco cosa è successo

Venezia, ma Sergio Conceicao prima di scendere in campo ha dovuto optato per una sostituzione.Jovic out per Venezia-Milan: gioca Abraham, ecco cosa è successo (LaPresse) – Calciomercato.itA restare fuori dall'undici titolare annunciato è stato Luka Jovic. L'attaccante – come comunicato dal Milan – ha accusato un fastidio lombare, che ha portato il tecnico portoghese ad escluderlo dalla formazione ufficiale. A giocare sarà così Tammy AbrahamL'articolo Jovic out per Venezia-Milan: gioca Abraham, ecco cosa è successo proviene da CalcioMercato.it.

