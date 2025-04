Quotidiano.net - Papa Francesco, 200mila pellegrini oggi a San Pietro. Non si ferma l’afflusso alla tomba: lunghe file a Santa Maria Maggiore

Roma, 27 aprile 2025 – Non sidi fedeli in pellegrinaggio a Roma,altea giornata importante per migliaia diarrivati da tutto il mondo. Il giorno dopo i toccanti funerali di– che hanno registrato almeno 400mila partecipanti, dislocati tra Sane il percorso del corteo funebre del feretro – la Capitale è ancora sotto i riflettori. Superati igiovani in piazza Sanper Giubileo degli adolescenti, ma il dato è in continua crescita. Non sinemmenoBasilica di, che alle 7 di questa mattina ha riaperto le porte per dare modo aidi visitare ladi Bergoglio. Intanto il Vaticano si prepara per il conclave. La diretta da Roma Faithful during the Holy Mass on Divine Mercy Sunday in Saint Peter's Square at the Vatican City, 27 April 2025.