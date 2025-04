Sabrina Nardella morta dopo un intervento estetico | cosa si scopre sulla clinica

Sabrina Nardella, 38 anni appena, parrucchiera e mamma di due figli, particolarmente conosciuta nella città del litorale pontino. La donna si era sottoposta giovedì a un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta. Subito dopo l'operazione, un intervento di routine in day hospital, aveva accusato un malore.Tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati purtroppo vani. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'indagine e già disposto l'autopsia, che sarà determinante per accertare se siano stati commessi errori o ci siano state negligenze da parte dei sanitari. Particolare non secondario: la clinica dove è stata operata la 38enne è stata già sotto i riflettori per altri due casi relativi ad altre vicende giudiziarie legate alla medicina estetica. Liberoquotidiano.it - Sabrina Nardella morta dopo un intervento estetico: cosa si scopre sulla clinica Leggi su Liberoquotidiano.it Una nuova, assurda morte post-operatoria. C'è sgomento e dolore a Gaeta per la scomparsa di, 38 anni appena, parrucchiera e mamma di due figli, particolarmente conosciuta nella città del litorale pontino. La donna si era sottoposta giovedì a undi chirurgia estetica in unaprivata di Caserta. Subitol'operazione, undi routine in day hospital, aveva accusato un malore.Tutti i tentativi di rianimarla si sono rivelati purtroppo vani. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'indagine e già disposto l'autopsia, che sarà determinante per accertare se siano stati commessi errori o ci siano state negligenze da parte dei sanitari. Particolare non secondario: ladove è stata operata la 38enne è stata già sotto i riflettori per altri due casi relativi ad altre vicende giudiziarie legate alla medicina estetica.

