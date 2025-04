Venditori ambulanti sequestrati 700 chili di alimenti non tracciati | sanzioni per oltre 18 mila euro

Cataniatoday.it - Venditori ambulanti, sequestrati 700 chili di alimenti non tracciati: sanzioni per oltre 18 mila euro Leggi su Cataniatoday.it Nuova stretta della task force coordinata dalla polizia di Stato contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale in città, in particolare nel quartiere di San Giovanni Galermo, a tutela dei commercianti che rispettano le regole e a garanzia della salute dei consumatori. L’articolata attività di.

Approfondimenti da altre fonti

Venditori ambulanti, sequestrati 700 chili di alimenti non tracciati: sanzioni per oltre 18 mila euro - Nuova stretta della task force coordinata dalla polizia di Stato contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale in città, in particolare nel quartiere di San Giovanni Galermo, a tutela dei commercianti che rispettano le regole e a garanzia della salute dei consumatori. L’articolata attività di... 🔗cataniatoday.it

Liliana Resinovich, a casa del marito indagato “sequestrati 700 arnesi da taglio”. Visintin è in Austria - Decine di utensili da taglio come coltelli e forbici di diverse dimensioni (circa 700 secondo Il Piccolo), un paio di quanti e un vecchio maglione. Sarebbero questi alcuni degli oggetti che la Polizia ha sequestrato a casa di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, oggi indagato per la morte della moglie, scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni a Trieste. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gita scolastica a Napoli: docenti e studenti sotto pressione per l’aggressività dei venditori ambulanti. La denuncia: “Serve più sicurezza” - Una gita scolastica organizzata da un istituto tecnico in provincia di Napoli si è trasformata in un episodio di tensione. Due classi, accompagnate da tre docenti sono state avvicinate da venditori ambulanti nei pressi di una chiesa proprio nel capoluogo campano. L'articolo Gita scolastica a Napoli: docenti e studenti sotto pressione per l’aggressività dei venditori ambulanti. La denuncia: “Serve più sicurezza” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Su questo argomento da altre fonti

Venditori ambulanti, sequestrati 700 chili di alimenti non tracciati: sanzioni per oltre 18 mila euro; Venditori ambulanti, sequestrati 700 chili di alimenti non tracciati: sanzioni per oltre 18 mila euro; Catania alla frutta: sequestrati 700 chili; Venditori ambulanti senza licenza, sequestrati oltre 700kg di uva. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La polizia sequestra a Catania 700 chili di alimenti non tracciati, sanzioni per oltre 18 mila euro - Nuova stretta della task force coordinata dalla Polizia di Stato contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale in città, in particolare nel quartiere di San Giovanni Galermo. Controllati due venditor ... 🔗msn.com

Controllati due venditori ambulanti a San Giovanni Galermo: emerse irregolarità, sanzioni e sequestri - L'attività di controllo a Catania, nel quartiere di San Giovanni Galermo, ha permesso di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. 🔗newsicilia.it

Sequestrati 2.700 chili di pesce non tracciabile tra Palermo e Porticello - Militari della capitaneria di porto hanno sequestrato fra Palermo e Porticello ... L’ispezione ha interessato anche la distribuzione e la vendita ambulante dei prodotti ittici, che nel dettaglio ... 🔗msn.com