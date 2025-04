Infortuni Napoli De Laurentiis vuole vederci chiaro | l’iniziativa

Dopo l'ultimo turno di campionato, di fatto, il Napoli è tornato al comando della classifica del campionato di Serie A. Con la vittoria sul Monza ed il ko dell'Inter a Bologna, infatti, i partenopei hanno riagguantato la vetta. Tuttavia, nonostante l'importanza del successo raggiunto contro il Monza di Alessandro Nesta, nel post gara si è parlato tantissimo dello sfogo di Antonio Conte. Tra gli argomenti toccati dal tecnico salentino c'era anche quello che riguardava lo stato di salute dei campi di Castel Volturno. Proprio su quest'ultimo fronte, di fatto, bisogna segnalare un'iniziativa presa dallo stesso Aurelio De Laurentiis. Campi Castel Volturno, De Laurentiis ha indetto una verifica: ecco i risultati. Come scritto dal giornalista Antonio Corbo sulle pagine de 'La Repubblica', infatti, il patron partenopeo avrebbe preteso una verifica della condizione dei campi di Castel Volturno.

