Convocati Atalanta | la decisione su Retegui

Atalanta affronta il Lecce nella 34esima giornata della Serie A 202425 e Gian Piero Gaspeirni scioglie le riserve su Mateo Retegui. L`attaccante de. Leggi su Calciomercato.com L`affronta il Lecce nella 34esima giornata della Serie A 202425 e Gian Piero Gaspeirni scioglie le riserve su Mateo. L`attaccante de.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Convocati Juve per l’Atalanta, la decisione ufficiale su Yildiz. Recuperano Gatti e Renato Veiga, sette assenti per Thiago Motta: la lista completa - di Redazione JuventusNews24Convocati Juve per l’Atalanta, è arrivata la decisione su Yildiz. Ci sono Gatti e Renato Veiga, sette assenti per il big match. La lista di Thiago Motta È stata resa nota la lista dei calciatori convocati da Thiago Motta per il big match che la Juve giocherà questa sera contro l’Atalanta. Out i lungodegenti Bremer, Milik e Cabal e gli infortunati Douglas Luiz, Savona, Rouhi e Conceicao. 🔗juventusnews24.com

Atalanta, Retegui e Cuadrado convocati per la Fiorentina - La corsa contro il tempo è stata un successo: il tecnico dell`Atalanta Gian Piero Gasperini, per l`importante gara al Franchi di domani alle... 🔗calciomercato.com

Calciomercato Atalanta, nodo Retegui da sciogliere: la decisione della Dea - L’Atalanta dovrà schiarirsi le idee in vista della prossima sessione di calciomercato. La Dea, nonostante qualche passo falso di Napoli e Inter, sta dimostrando di non poter ancora competere del tutto con le rivali, e per questo motivo in estate dovrà effettuare delle scelte di calciomercato importanti. Uno dei nodi da sciogliere riguarda il futuro di Retegui, punto di riferimento del reparto offensivo di mister Gasperini. 🔗metropolitanmagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Convocati Atalanta: la decisione su Retegui; Atalanta, rinviati a domani i convocati: in dubbio un big; Senza Retegui, spazio a De Ketelaere: può tornare titolare; Atalanta, i convocati di Gasperini: la decisione su Retegui. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Convocati Atalanta: la decisione su Retegui - L`Atalanta affronta il Lecce nella 34esima giornata della Serie A 2024/25 e Gian Piero Gaspeirni scioglie le riserve su Mateo Retegui. L`attaccante della Nazionale ha. 🔗calciomercato.com

Atalanta, chi gioca al posto di Retegui: ballottaggio De Ketelaere-Maldini - Ballottaggio De Ketelaere Maldini - La notizia del giorno in casa Atalanta è sicuramente l'infortunio di Mateo ... 🔗fantamaster.it

Atalanta, bomber Retegui in forte dubbio per il Lecce: affaticamento al flessore destro - CALCIO. Tegola alla vigilia del match di domenica 27 aprile (ore 20,45) al Gewiss Stadium contro il Lecce per la 34ª giornata: il bomber ha saltato la seconda parte di allenamento per un affaticamento ... 🔗ecodibergamo.it