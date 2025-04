Pic-nic partite a pallone ed effusioni amorose | le affollatissime aiuole di Villa Olmo video e foto

Villa Olmo, uno dei gioielli più preziosi della città di Como. Una presenza numerosa e vivace, che tuttavia ha messo a dura prova il delicato equilibrio di questo luogo storico. Quicomo.it - Pic-nic, partite a pallone ed effusioni amorose: le affollatissime aiuole di Villa Olmo (video e foto) Leggi su Quicomo.it Un pomeriggio di sole, quello di oggi 26 aprile 2025, ha attirato numerosi turisti e visitatori nel parco di, uno dei gioielli più preziosi della città di Como. Una presenza numerosa e vivace, che tuttavia ha messo a dura prova il delicato equilibrio di questo luogo storico.

Cosa riportano altre fonti

Pic-nic, partite a pallone ed effusioni amorose: le affollatissime aiuole di Villa Olmo (video e foto) - Un pomeriggio di sole, quello di oggi 26 aprile 2025, ha attirato numerosi turisti e visitatori nel parco di Villa Olmo, uno dei gioielli più preziosi della città di Como. Una presenza numerosa e vivace, che tuttavia ha messo a dura prova il delicato equilibrio di questo luogo storico... 🔗quicomo.it

Locatelli a Sky: «È cambiata l’energia ed il nostro approccio alle partite. Sull’obiettivo Champions dico questo» - di Redazione JuventusNews24Locatelli a Sky nel post-partita Juve Lecce: tutte le dichiarazioni del capitano dei bianconeri sul match Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Juve Lecce: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. COS’E’ CAMBIATO – «Sicuramente è cambiata l’energia, stiamo approcciando le partite con molta energia ed è quello che ci serve e quello che dobbiamo fare. 🔗juventusnews24.com

Il Napoli non chiude le partite ed è un problema - Il Napoli non chiude le partite ed è un problema Cesare – Caro Guido vittoria importantissima del Napoli che ci permette di stare attaccati all’Inter a meno un punto con Atalanta-Inter la prossima domenica. Il Napoli ha fatto un gran primo tempo con il solito problema di non concretizzare il predominio di gioco e di non chiudere la partita. E infatti nel secondo tempo, come al solito nelle partite che chiudiamo al primo tempo in vantaggio 1-0, abbiamo sofferto. 🔗ilnapolista.it

Approfondimenti da altre fonti

Pic-nic, partite a pallone ed effusioni amorose: le affollatissime aiuole di Villa Olmo (video e foto); Frasi di Pasquetta 2025: le più divertenti e originali per WhatsApp e Instagram; Cosa fare a Pasquetta in Lombardia: 7 idee per una giornata all’aria aperta; Picnic a Firenze: aree attrezzate dove fare un pranzo nel verde. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pic-nic, partite a pallone ed effusioni amorose: le affollatissime aiuole di Villa Olmo (video e foto) - Un pomeriggio di sole, quello di oggi 26 aprile 2025, ha attirato numerosi turisti e visitatori nel parco di Villa Olmo, uno dei gioielli più preziosi della città di Como. Una presenza numerosa e ... 🔗quicomo.it