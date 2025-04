Papa Francesco tra i fedeli in coda alla tomba | Emozione grandissima

La tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma è adornata con un unico fiore: una rosa bianca. Sono tanti i fedeli che arrivano con questo fiore in mano che, al momento, viene deposto di lato. La rosa bianca rappresenta il legame tra Papa Bergoglio e Santa Teresina di Lisieux, fin dai tempi in cui era in Argentina. Forte l'emozione ("grandissima", sottolinea qualcuno) tra chi si è messo in coda dall'alba per l'omaggio al pontefice. In tanti, dopo la visita, commentano che la tomba "è semplice come era lui".

