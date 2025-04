Ascolti TV 26 aprile 2025 | trionfano i funerali di Papa Francesco su Rai 1 con il 434% di share

Ascolti TV 26 aprile 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di sabato 26 aprile 2025.La serata di sabato 26 aprile 2025 ha visto un evento straordinario dominare gli Ascolti televisivi: la trasmissione dei funerali di Papa Francesco su Rai 1, che ha registrato un’imponente 43,4% di share, catalizzando l’attenzione di milioni di telespettatori.Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time.IndiceAscolti TV prima serata – Sabato 26 aprile 2025Analisi della serataDati Auditel Ascolti TV del 26 aprile 2025Ascolti TV prima serata – Sabato 26 aprile 2025Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di sabato 26 aprile:In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUICanaleProgrammaSpettatorishareRai 1Speciale Porta a Porta2. .com - Ascolti TV 26 aprile 2025: trionfano i funerali di Papa Francesco su Rai 1 con il 43,4% di share Leggi su .com TV 26– Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di sabato 26.La serata di sabato 26ha visto un evento straordinario dominare glitelevisivi: la trasmissione deidisu Rai 1, che ha registrato un’imponente 43,4% di, catalizzando l’attenzione di milioni di telespettatori.Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time.IndiceTV prima serata – Sabato 26Analisi della serataDati AuditelTV del 26TV prima serata – Sabato 26Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di sabato 26:In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUICanaleProgrammaSpettatoriRai 1Speciale Porta a Porta2.

Ne parlano su altre fonti

Ascolti tv funerali Papa Francesco: i dati Auditel dei programmi dedicati all’ultimo saluto al Pontefice – Sabato 26 aprile 2025 - Come sono andati gli ascolti tv dei funerali di Papa Francesco andati in onda ieri, sabato 26 aprile 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv delle dirette di Rai, Mediaset, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive dedicati all’ultimo saluto al Pontefice. Ascolti tv funerali Papa Francesco: i dati Auditel di sabato 26 aprile 2025 I funerali di Papa Francesco, che si sono svolti a Roma ieri, Sabato 26 aprile 2025, sul sagrato della Basilica di San Pietro, in una cerimonia solenne ma sobria, come lui stesso aveva richiesto nel suo testamento, sono ... 🔗superguidatv.it

Ascolti TV | Sabato 19 Aprile 2025. Amici domina (26.6%), Rai1 al 12.6% con Il miracolo di Sharon - Nella serata di ieri, sabato 19 aprile 2025, su Rai1 Il miracolo di Sharon ha intrattenuto 2.008.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5 il quinto appuntamento con il Serale di Amici (qui la cronaca minuto per minuto) ha raccolto davanti al video 3.790.000 spettatori con uno share del 26.6%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 725.000 spettatori pari al 4.1% e F.B.I. International 702.000 spettatori pari al 4. 🔗davidemaggio.it

Ascolti TV 26 aprile 2025 - Ascolti TV 26 aprile 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di sabato 26 aprile 2025. I dati Auditel di sabato 26 aprile 2025 incoronano XXX su XXX come il programma più visto della prima serata, con XXX spettatori e XXX% di share. Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time. Indice Ascolti TV prima serata – Sabato 26 aprile 2025 Analisi della serata Dati Auditel Ascolti TV del 26 aprile 2025 Ascolti TV prima serata – Sabato 26 aprile 2025 Di seguito ... 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ascolti tv ieri sabato 26 aprile chi ha vinto tra Amici e Porta a Porta, boom per i funerali di Papa Francesco; Ascolti tv sabato 26 aprile: chi ha vinto tra il Serale di Amici e Porta a Porta; Ascolti Tv ieri 26 aprile: Amici batte Vespa, 4.5 milioni per i funerali del Papa; Ascolti tv del 26 aprile, Amici o lo speciale Porta a Porta su Papa Francesco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ascolti Tv ieri 26 aprile: Amici batte Vespa, 4.5 milioni per i funerali del Papa - Gli ascolti tv della giornata di ieri 26 aprile segnati dalla scomparsa di Papa Francesco, ma la sera vince sempre Amici. 🔗libero.it

Ascolti tv sabato 26 aprile: chi ha vinto tra il Serale di Amici e Porta a Porta - Gli ascolti tv di sabato 26 aprile: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con lo speciale Porta a Porta e Canale 5 con il Serale di Amici di Maria De Filippi ... 🔗fanpage.it

Pagelle ascolti tv, top e flop: i funerali di Papa Francesco fanno volare Rai1 al 43,4%, lo speciale del Tg5 al 17,7%, De Filippi non sbaglia un colpo - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Un palinsesto televisivo particolare quello di ieri, ... 🔗msn.com