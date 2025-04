Guardia giurata aggredita al Garibaldi Giammanco | Increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza

Increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza in ospedale. Non possiamo che esprimere piena solidarietà al vigilante coinvolto che, come tutti i suoi colleghi, ogni giorno lavora per garantire sicurezza e tranquillità agli utenti e al personale sanitario". E' quanto dichiara il. Cataniatoday.it - Guardia giurata aggredita al Garibaldi, Giammanco: "Increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza" Leggi su Cataniatoday.it “Si restadidiin ospedale. Non possiamo che esprimere piena solidarietà al vigilante coinvolto che, come tutti i suoi colleghi, ogni giorno lavora per garantire sicurezza e tranquillità agli utenti e al personale sanitario". E' quanto dichiara il.

Ne parlano su altre fonti

Guardia giurata aggredita al Garibaldi, Giammanco: "Increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza" - “Si resta increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza in ospedale. Non possiamo che esprimere piena solidarietà al vigilante coinvolto che, come tutti i suoi colleghi, ogni giorno lavora per garantire sicurezza e tranquillità agli utenti e al personale sanitario". E' quanto dichiara il... 🔗cataniatoday.it

Pronto soccorso del Garibaldi centro, guardia giurata aggredita per aver tentato di sedare una lite - Una guardia giurata della Mondialpol Security è stata aggredita presso il pronto soccorso del Garibaldi centro, riportando la perforazione del timpano a seguito di un violento colpo ricevuto durante un tentativo di sedare una lite tra parenti all’interno della struttura ospedaliera. A renderlo... 🔗cataniatoday.it

Arezzo: guardia giurata aggredita con machete al supermercato - Violenta aggressione in un supermercato di Arezzo oggi, 14 febbraio 2025 L'articolo Arezzo: guardia giurata aggredita con machete al supermercato proviene da Firenze Post. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Guardia giurata aggredita al Garibaldi, Giammanco: Increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza; Guardia giurata aggredita al Garibaldi, Giammanco: 'Increduli di fronte all'ennesimo episodio di violenza'; Ospedale Garibaldi, ferita guardia giurata dopo aver sedato lite al Pronto soccorso; Garibaldi: lite tra parenti, ferita guardia giurata. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Guardia giurata aggredita al Pronto soccorso: timpano perforato - Il segretario generale della Filcams Cgil di Catania, Davide Foti, e il funzionario Giuseppe Grillo, denunciano la gravità dell’episodio di violenza che vede coinvolti lavoratori impegnati ... 🔗catanianews.it

Guardia giurata aggredita al pronto soccorso - Mentre cercava di sedare una lite tra parenti. La Filcams Cgil: "Servono tutele per chi lavora negli ospedali". 🔗zoom24.it

Catania, guardia giurata aggredita in ospedale: «Lavoratori soli ad affrontare i pericoli ogni giorno» - Una guardia giurata in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania è stato ferito, riportando la perforazione del timpano, per un colpo ricevuto durante il tentativo di sedar ... 🔗msn.com