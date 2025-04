Chi è Arborelius possibile nuovo Papa a sorpresa al Conclave e perché potrebbe essere lui l' erede di Francesco

Arborelius è considerato il nome a sorpresa tra i candidati nel Conclave a nuovo Papa: fu nominato cardinale da Bergoglio Notizie.virgilio.it - Chi è Arborelius possibile nuovo Papa a sorpresa al Conclave e perché potrebbe essere lui l'erede di Francesco Leggi su Notizie.virgilio.it Il vescovo di Stoccolma Andersè considerato il nome atra i candidati nel: fu nominato cardinale da Bergoglio

Nuovo Papa: il pronipote di Giovanni XXIII rompe il silenzio sul possibile successore - La recente scomparsa di Papa Francesco ha aperto un nuovo capitolo nella storia della Chiesa cattolica. In questo momento di riflessione, le parole di Emanuele Roncalli, pronipote di San Giovanni XXIII e giornalista, offrono una prospettiva unica sul futuro del papato. Roncalli, con la sua esperienza di ex vaticanista, ci guida attraverso il complesso panorama che la Chiesa si trova ad affrontare oggi. 🔗thesocialpost.it

Identikit del nuovo Papa: chi raccoglie l'eredità di Francesco? Le riforme da portare avanti e il possibile assalto dei "restauratori" - Il principale, grande nodo che i cardinali che si riuniranno nella Sistina dovranno sciogliere nell’individuare la figura del nuovo Pontefice sarà su chi potrà raccogliere la grande eredità di papa Francesco . I tanti cantieri aperti lasciati dal Pontefice scomparso, i " processi avviati » come li chiamava lui, sono altrettanti capitoli di cui scrivere un futuro e su cui, se possibile, non fermarsi,. 🔗feedpress.me

Pier Luigi e Pierbattista, la storia dei “cugini” Pizzaballa: dalla figurina introvabile al possibile nuovo Papa - Un dito che scorre una lista di nomi. Un gesto semplice che, in questi giorni, più o meno tutti stanno facendo interrogandosi su chi potrebbe essere il prossimo Papa. Un gesto per certi versi simile a quello che si faceva da bambini scambiandosi le figurine, scandito dal rituale “celo, celo, manca”. Oggi, a distanza di anni, gli stessi bambini, diventati adulti, avranno forse rivissuto le sensazioni di quei momenti, quando sotto il loro indice è apparso per la prima volta il nome del cardinale Pierbattista Pizzaballa, omonimo dell’introvabile portiere dell’Atalanta Pier Luigi, diventato ... 🔗bergamonews.it

