Per vivere faccio lo spacciatore condannato e negate le attenuanti

Un anno e sei mesi di reclusione per essere stato trovato in possesso di 19 grammi di cocaina e niente attenuanti generiche in quanto per lavoro fa lo spacciatore. La sentenza è diventata definitiva dopo il rigetto del ricorso dell'albanese di 43 anni sorpreso e condannato dal gip del.

