La Chiesa omaggia il Santo Padre con i novendiali | domani la messa del cardinale Reina a San Pietro

Sarà il cardinale agrigentino Baldo Reina a celebrare la messa di domani che aprirà l'intera settimana dei novendiali, ovvero i nove giorni di lutto che seguono i funerali del Pontefice, iniziati oggi.

