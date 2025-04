Incidente a Desio tra auto e moto | un uomo di 62 anni in ospedale

Desio in via Montello. Intorno alle 11.47 di oggi, domenica 27 aprile, è avvenuto un Incidente tra un’auto e una moto alla cui guida c’era un uomo di 62 anni.Immediata la risposta dei soccorsi: sul posto la polizia locale di Desio e i soccorsi dell’Agenzia regionale. Monzatoday.it - Incidente a Desio tra auto e moto: un uomo di 62 anni in ospedale Leggi su Monzatoday.it Momenti di paura ain via Montello. Intorno alle 11.47 di oggi, domenica 27 aprile, è avvenuto untra un’e unaalla cui guida c’era undi 62.Immediata la risposta dei soccorsi: sul posto la polizia locale die i soccorsi dell’Agenzia regionale.

