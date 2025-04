Canada auto sulla folla a un festival di Vancouver | nove morti La polizia | Non è terrorismo – Il video

persone sono morte dopo che una macchina ha travolto ladurante unchiamato Lapu Lapu nella serata di sabato 26 aprile a, nell’ovest del. Lo ha detto la, aggiungendo che il conducente del suv è stato arrestato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20:00 nei pressi di East 41st Avenue e Fraser Street. Il dipartimento didiha affermato che le indagini sono in corso, ma gli elementi raccolti finora hanno permesso di stabilire che «non si è trattato di un atto di».La tappa elettorale del Nuovo partito democraticoSecondo quanto riporta Cbs news, l’NDP aveva fatto tappa alper la sua campagna elettorale. In una dichiarazione pubblicata su X, il leader del Nuovo partito democratico, Jagmeet Singh, ha dichiarato di essere «inorridito nell’apprendere dell’incidente avvenuto durante le celebrazioni del Lapu Lapu Day a, in cui sono rimaste ferite e uccise persone innocenti».