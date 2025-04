Interparfums continua a crescere | +88% per questo trimestre

Interparfums ha raggiunto un aumento dell’8,8% del fatturato. Il brand ha inoltre citato un inizio d’anno positivo, accogliendo con favore la prospettiva di nuovi accordi di licenza. Infatti, a trainare l’andamento dell’azienda sono sicuramente i numerosi e studiati accordi di licenza e cessioni, che caratterizzano da sempre l’andamento del brand.Interparfums vola a +8,8% per il primo trimestreSempre l’azienda ha inoltre dichiarato di aver anche adottato nuove misure. Infatti, anche Interparfums verrà interessata dai dazi imposti da Trump. Così, in risposta alle decisioni dell’amministrazione americana, ha adottato alcune misure come un aumento dei prezzi al pubblico del 6-7% a partire dal 1° agosto. Già a febbraio il brand aveva comunicato di voler puntare a un aumento delle entrate nel 2025: l’obiettivo ora si colloca tra i 930 e i 935 milioni di euro, senza dimenticarsi del recente apprezzamento del dollaro americano. Metropolitanmagazine.it - Interparfums continua a crescere: +8,8% per questo trimestre Leggi su Metropolitanmagazine.it L’azienda di profumi franceseha raggiunto un aumento dell’8,8% del fatturato. Il brand ha inoltre citato un inizio d’anno positivo, accogliendo con favore la prospettiva di nuovi accordi di licenza. Infatti, a trainare l’andamento dell’azienda sono sicuramente i numerosi e studiati accordi di licenza e cessioni, che caratterizzano da sempre l’andamento del brand.vola a +8,8% per il primoSempre l’azienda ha inoltre dichiarato di aver anche adottato nuove misure. Infatti, ancheverrà interessata dai dazi imposti da Trump. Così, in risposta alle decisioni dell’amministrazione americana, ha adottato alcune misure come un aumento dei prezzi al pubblico del 6-7% a partire dal 1° agosto. Già a febbraio il brand aveva comunicato di voler puntare a un aumento delle entrate nel 2025: l’obiettivo ora si colloca tra i 930 e i 935 milioni di euro, senza dimenticarsi del recente apprezzamento del dollaro americano.

Approfondimenti da altre fonti

Lavino (Cosmetica Italia): “L’industria cosmetica italiana continua a crescere” - (Adnkronos) – “L'industria cosmetica italiana sta continuando a crescere. Abbiamo chiuso il 2024 con una crescita quasi in doppia cifra. Siamo cresciuti di oltre il 9% arrivando a contare oltre 16 miliardi e mezzo di euro. Anche per il 2025. Siamo in crescita e cresciamo più del mercato mondiale che è dato in crescita di […] L'articolo Lavino (Cosmetica Italia): “L’industria cosmetica italiana continua a crescere” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Atm Spa assume altri cinque autisti: "L'azienda trasporti continua a crescere e a dare opportunità ai giovani" - Le porte di Atm Spa si aprono ad altri 5 operatori di esercizio, che vanno ad aggiungersi agli oltre 300 autisti già in servizio. I neo assunti, che hanno tutti meno di 30 anni, hanno firmato questa mattina il contratto di apprendistato professionalizzante nella sala Formazione dell’Azienda... 🔗messinatoday.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia continua a crescere e sfiora il 30%, calano Pd e la Lega - Secondo l'ultimo sondaggio SWG per La7, Fratelli d'Italia continua a crescere, mentre il Partito Democratico e la Lega registrano una diminuzione. Il Movimento 5 Stelle rimane stabile, così come Forza Italia, mentre i partiti minori mostrano lievi variazioni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Interparfums continua a crescere: +8,8% per questo trimestre. 🔗Cosa riportano altre fonti

Continua la collab tra Interparfums e Coach: licenza prolungata fino a giugno 2031 - Marianna Soru Seguici su Google News L'articolo Continua la collab tra Interparfums e Coach: licenza prolungata fino a giugno 2031 proviene da Metropolitan Magazine. 🔗msn.com