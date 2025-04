Bisceglie | commemorato il carabiniere Carlo De Trizio ucciso nel 2006 in un attentato a Nassiryia Cerimonia stamattina

Carlo De Trizio, originario di Bisceglie, caduto in servizio il 27 aprile 2006 a Nassiriya durante la missione di pace "Antica Babilonia".Il Maresciallo De Trizio, effettivo al Nucleo Radiomobile di Roma, era giunto in Iraq da circa 13 giorni e faceva parte del contingente italiano impegnato nella missione di mantenimento della pace. Quella mattina si trovava a bordo di uno dei quattro veicoli coinvolti nell'esplosione di un ordigno posizionato al centro della carreggiata. L'attentato al convoglio militare provocò la morte di quattro soldati, tre italiani e uno romeno, tra cui il Maresciallo De Trizio. Per il suo sacrificio gli è stata conferita la "Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero" con la seguente motivazione:"Durante l'Operazione Antica Babilonia, nell'operare in seno all'unità di manovra del Reggimento MSU, nel corso di un trasferimento a bordo di un automezzo blindato, veniva mortalmente investito dagli effetti devastanti della deflagrazione di un ordigno fatto esplodere da ignoti terroristi al passaggio del convoglio.

