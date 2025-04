Santa Maria Maggiore fedeli in coda per l' omaggio alla tomba di Papa Francesco

fedeli sfilano all'interno della basilica di Santa Maria Maggiore per rendere l'ultimo omaggio a Papa Francesco. Dopo i funerali in piazza San Pietro, il Santo Padre è stato infatti sepolto – come da lui stesso chiesto nel suo testamento – nella chiesa in piazza dell'Esquilino. È qui che da quando sono state aperte le porte ai fedeli, migliaia di persone si sono riunite per visitare la tomba del pontefice: una semplice iscrizione “Franciscus” e una rosa bianca sulla lapide. Come raccontato dall' Ansa, il fiore di Santa Teresina – di cui più volte in passato aveva parlato anche Bergoglio – era nelle mani dei molti credenti accorsi per rendere omaggio al defunto Papa. Ad accoglierli il rettore della basilica, il cardinale Rolandas Makrickas. Famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi e religiose: tutti per Francesco. Iltempo.it - Santa Maria Maggiore, fedeli in coda per l'omaggio alla tomba di Papa Francesco Leggi su Iltempo.it Dalle 7 di mattina migliaia disfilano all'interno della basilica diper rendere l'ultimo. Dopo i funerali in piazza San Pietro, il Santo Padre è stato infatti sepolto – come da lui stesso chiesto nel suo testamento – nella chiesa in piazza dell'Esquilino. È qui che da quando sono state aperte le porte ai, migliaia di persone si sono riunite per visitare ladel pontefice: una semplice iscrizione “Franciscus” e una rosa bianca sulla lapide. Come raccontato dall' Ansa, il fiore diTeresina – di cui più volte in passato aveva parlato anche Bergoglio – era nelle mani dei molti credenti accorsi per rendereal defunto. Ad accoglierli il rettore della basilica, il cardinale Rolandas Makrickas. Famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi e religiose: tutti per

