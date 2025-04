Favola della Domenica – La bicicletta

C'era una volta un bambino di nome Ben a cui piaceva molto andare in bicicletta. Un'estate si trovava in vacanza in un piccolo paese che si affacciava su uno specchio d'acqua. Appena arrivato, inforcò la sua due-ruote e si affrettò a compiere una lunga passeggiata. "Farò il giro del lago" si disse. Dopo un'ora di pedalate, scese dalla bici e si stese sull'erba che delimitava il sentiero. Chiuse gli occhi. Poi riprese la sua gita intorno al lago. Il sentiero era poco affollato e, non appena arrivò in un tratto solitario, pedalò più in fretta. "Voglio provare l'ebbrezza della velocità" pensò. Pedalò e pedalò fino al punto da non governare più il mezzo, tanto che la bici partì senza freni e si sollevò da terra. "Straordinario!" pensò Ben, colmo di meraviglia ma, per uno strano fenomeno, senza provare paura.

