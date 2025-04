Ricci Inter da Torino non hanno più dubbi! Ecco l’ultima novità sull’obiettivo nerazzurro e c’è già il nome del sostituto!

Ricci Inter, da Torino sono sicuri! Ecco l’ultima novità sull’obiettivo nerazzurro e c’è già il nome del sostituto in casa granata Samuele Ricci continua a essere al centro delle voci di mercato, con l’Inter e il Milan Interessati al talento del Torino. Tuttavia, la novità più rilevante riguarda proprio il club granata, che sembra ormai . Calcionews24.com - Ricci Inter, da Torino non hanno più dubbi! Ecco l’ultima novità sull’obiettivo nerazzurro e c’è già il nome del sostituto! Leggi su Calcionews24.com , dasono sicuri!e c’è già ildelin casa granata Samuelecontinua a essere al centro delle voci di mercato, con l’e il Milanessati al talento del. Tuttavia, lapiù rilevante riguarda proprio il club granata, che sembra ormai .

