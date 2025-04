Amal Alamuddin fuorilegge per l’America | la moglie di George Clooney ha fornito una consulenza legale contro il premier Netanyahu alla Corte Penale

George Clooney. Secondo quanto riportato dal Financial Times, la moglie dell’attore hollywoodiano, Amal Alamuddin sarebbe nell’occhio del mirino dell’amministrazione Trump. A diffondere la nota interna il ministero degli Esteri del Regno Unito che “avrebbe avvertito alcuni avvocati britannici di alto livello, tra cui Amal Clooney, che rischiano sanzioni”.Il motivo? La consulenza come avvocata dei diritti umani presso lo studio legale Doughty Street Chambers di Londra, alla Corte Penale internazionale nel processo per crimini di guerra a Gaza contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant. In particolare sono stati esaminati i crimini contro l’umanità “commessi tra l’8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024, giorno in cui sono state formulate le accuse”, Una mossa che non sarebbe stata gradita al governo Usa. Ilfattoquotidiano.it - Amal Alamuddin “fuorilegge” per l’America: la moglie di George Clooney ha fornito una consulenza legale contro il premier Netanyahu alla Corte Penale Leggi su Ilfattoquotidiano.it Terremoto in casa di. Secondo quanto riportato dal Financial Times, ladell’attore hollywoodiano,sarebbe nell’occhio del mirino dell’amministrazione Trump. A diffondere la nota interna il ministero degli Esteri del Regno Unito che “avrebbe avvertito alcuni avvocati britannici di alto livello, tra cui, che rischiano sanzioni”.Il motivo? Lacome avvocata dei diritti umani presso lo studioDoughty Street Chambers di Londra,internazionale nel processo per crimini di guerra a Gazail primo ministro israeliano Benjamine l’ex ministro della Difesa Yoav Gnt. In particolare sono stati esaminati i criminil’umanità “commessi tra l’8 ottobre 2023 e il 20 maggio 2024, giorno in cui sono state formulate le accuse”, Una mossa che non sarebbe stata gradita al governo Usa.

Le notizie più recenti da fonti esterne

George Clooney e Amal Alamuddin, evento di beneficenza sul lago di Como: 200mila dollari per partecipare - Ad agosto 2025 la coppia darà vita a un evento di beneficenza in Italia destinato a 16 partecipanti. Tour mozzafiato, galà ed esperienze gastonomiche, il tutto per poco più di 200mila euro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Amal Alamuddin Clooney rischia sanzioni USA per il suo ruolo contro Netanyahu - L'avvocatessa, moglie di George Clooney, è tra i giuristi britannici avvertiti dal Ministero degli Esteri per possibili ritorsioni dell'amministrazione Trump dopo la consulenza fornita alla Corte Penale Internazionale. Lo fa sapere il Financial Times.Continua a leggere 🔗fanpage.it

George Clooney e la moglie Amal Alamuddin, che non litigano mai. Ecco perché non sempre è un buon segnale all'interno di una coppia - «Stiamo cercando qualcosa su cui litigare», ha scherzato George Clooney durante un’intervista a CBS Mornings. Ma secondo gli esperti di relazioni, non discutere mai non è necessariamente segno di una coppia in salute (anzi) 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Amal Alamuddin “fuorilegge” per l’America: la moglie di George Clooney ha fornito una…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perché la moglie di George Clooney Amal Alamuddin è nella lista nera di Trump: a rischio l’ingresso negli Usa - Amal Alamuddin, avvocatessa dei diritti umani e moglie di George Clooney, è finita nella black list di Donald Trump per aver avuto un ruolo chiave nel ... 🔗fanpage.it

Amal Clooney bandita dagli Usa? Schierarsi contro Netanyahu può costarle caro - Possibili sanzioni Usa contro Amal Clooney. Secondo il ministero degli Esteri britannico, l'avvocato 47enne pagherebbe il suo attivismo su Gaza. 🔗msn.com

Sanzioni per Amal Clooney: non potrà tornare negli Usa - La ritorsione per aver collaborato con la Cpi all’indagine che si era conclusa con il mandato d’arresto per Netanyahu ... 🔗repubblica.it