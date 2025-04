Calciomercato.it - Nuovo Ds, Coppa Italia e Conceicao confermato: Moncada dice tutto

Le parole del dt del Milan a pochi minuti dal match contro il Venezia: parole al miele per il tecnico portogheseIl Milan scende in campo a Venezia per dare continuità alla grande vittoria nel derby che è valsa l’approdo in finale di, il 14 maggio all’Olimpico di Roma contro il Bologna di Vincenzono. Il campionato per i rossoneri ha poco da dire, se non appunto può dare l’occasione di consolidare e testare in vista della partita più importante della stagione. Larappresenta infatti l’unico modo per il Milan di andare in Europa il prossimo anno, con la classifica di Serie A che non lascia spazio neanche a qualche sogno.e Ibrahimovic (Ansafoto) – calciomercato.itLo sa benissimo anche Geoffrey, dt del Diavolo che ne ha parlato nel prepartita del match del ‘Penzo’ ai microfoni di ‘Dazn’: “Non siamo soddisfatti della classifica in Serie A, non siamo contenti.