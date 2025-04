A Novara prima edizione del festival del fumetto e della legalità

prima edizione di "EducaComics Novara: Il festival del fumetto e della legalità". Il progetto, unico nel suo genere e al suo anno zero, è stato organizzato dalla Questura e dal Comune di Novara, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale e della casa editrice Edizioni Astragalo.

EducaComics Novara: quando il fumetto diventa scuola di legalità - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Legalità a fumetti: in piazza Duomo c’è EducaComics con Diabolik protagonista - Testimonial della Polizia di Stato è Il Commissario Mascherpa, protagonista del primo fumetto edito dalla rivista Poliziamoderna e presentato per la prima volta a Lucca Comics & Games nel 2017, nato ... 🔗lavocedinovara.com