Successore di Papa Francesco domani si riuniscono i cardinali per decidere la data di Inizio del Conclave

domani alle 9 si riunirà la Congregazione generale dei cardinali che dovranno decidere la data di Inizio del Conclave che può cominciare tra i quindici giorni dopo l’Inizio della sede vacante, o al massimo venti giorni dopo. La data del Conclave dovrebbe dunque essere fissata tra il 5 e il 10 maggio. Ieri il Cardinale Reinhard Marx, fra i tre cardinali tedeschi che entreranno in Sistina per votare il prossimo Papa, ha detto di avere la sensazione che il Conclave “durerà poco. Questa settimana sarà utile per conoscersi e mettersi d’accordo”.L'articolo Successore di Papa Francesco, domani si riuniscono i cardinali per decidere la data di Inizio del Conclave proviene da Ildenaro.it. Leggi su Ildenaro.it alle 9 si riunirà la Congregazione generale deiche dovrannoladidelche può cominciare tra i quindici giorni dopo l’della sede vacante, o al massimo venti giorni dopo. Ladeldovrebbe dunque essere fissata tra il 5 e il 10 maggio. Ieri il Cardinale Reinhard Marx, fra i tretedeschi che entreranno in Sistina per votare il prossimo, ha detto di avere la sensazione che il“durerà poco. Questa settimana sarà utile per conoscersi e mettersi d’accordo”.L'articolodisiperladidelproviene da Ildenaro.it.

Cosa riportano altre fonti

Morte Papa Francesco, il totonomi per il successore: tra gli italiani il segretario di Stato Parolin e il presidente della CEI Zuppi - In pole ci sarebbe il Segretario di Stato Pietro Parolin, conosciuto a livello internazionale grazie alla sua attività diplomatica e che potrebbe rassicurare quanti sono desiderosi di una maggiore capacità di mediazione nel portare avanti le riforme nella Chiesa Dopo la morte di Papa Francesc 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco, sorpresa per la messa del Giovedì Santo: domani l’incontro con i detenuti al Regina Coeli - Nonostante sia ancora in fase di recupero dopo una lunga degenza ospedaliera per una polmonite bilaterale, il Papa ha deciso di partecipare, seppur in forma ridotta, ad alcuni momenti significativi della Settimana Santa. Il suo impegno, pur con le dovute cautele, conferma la volontà di rimanere vicino ai fedeli anche nei momenti di difficoltà fisica. Secondo fonti vicine alla Santa Sede, domani pomeriggio, Giovedì Santo, il Santo Padre si recherà presso una struttura detentiva per celebrare la tradizionale Messa in Cœna Domini e incontrare i detenuti. 🔗thesocialpost.it

Papa Francesco, domani le dimissioni. I medici: «Tornerà a Santa Marta, due mesi per il recupero». Cure e convalescenza - «Papa Francesco domani è in dimissione. Domani sarà a Santa Marta». Lo hanno annunciato i medici che hanno in cura il Pontefice al Gemelli. Il recupero «Il... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Successore di Papa Francesco, domani si riuniscono i cardinali per decidere la data di Inizio del Conclave; Chi sarà il successore di Papa Francesco? I favoriti e gli outsider; Verso il conclave, quando inizia e qual è la procedura per eleggere il successore di Papa Francesco; Successore Papa Francesco, chi sono i favoriti: sette i possibili papabili, le percentuali. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il successore di Papa Francesco dovrà sciogliere il nodo sull’amore per i poveri - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Chi sarà il successore di Papa Francesco: due italiani tra i favoriti - Dopo la morte del Santo Padre i cardinali si riuniranno in Conclave per eleggere il nuovo Pontefice secondo una ritualità e regole ben precise ... 🔗quotidiano.net

Domani si decide la data del Conclave: “Durerà soltanto pochi giorni” - Già nella prossima congregazione generale i porporati stabiliranno quando iniziare a votare. Attesa la decisione su Becciu ... 🔗repubblica.it