Giubileo degli adolescenti | oltre 200 mila partecipanti afflusso sopra le previsioni

oltre 200 mila i partecipanti al Giubileo degli adolescenti. L'afflusso, non ancora terminato, supera le previsioni. Lo rende noto la Questura di Roma, aggiungendo che grazie alla collaborazione della Protezione civile non si sono registrate criticità. Prima della messa in suffragio di papa Francesco a San Pietro è stata raggiunta la capienza massima dell'area: la piazza su cui s affaccia la basilica, piazza Pio XII e via della Conciliazione sono completamente sature. Tantissime le persone che stanno rendendo omaggio a papa Francesco anche a Santa Maria Maggiore: lunga fila all'esterno della basilica, mentre all'interno viene chiesto di accelerare la visita, per non congestionare ulteriormente la coda. Sono 20 mila i fedeli che hanno visitato la tomba di Bergoglio.

