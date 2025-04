Vancouver auto travolge folla e uccide 9 persone | la polizia esclude il terrorismo

Vancouver Sun, il conducente della vettura è stato fermato e arrestato. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 ora locale, le 5 del mattino in Italia, alla festa con cui la comunità filippina celebra ogni anno il suo eroe nazionale Lapu Lapu. Il sindaco di Vancouver, Ken Sim, si è detto sconvolto dall'accaduto: "I nostri pensieri sono con tutte le persone colpite"

