Milan problemi all’ultimo minuto per Jovic | gioca Abraham! Il motivo e le condizioni

Milan, problemi all'ultimo minuto per Luka Jovic: gioca Tammy Abraham! Ecco il motivo e le sue condizioni Ultimo cambio nella formazione del Milan per il lunch match delle 12.30 contro il Venezia allo Stadio Penzo. Luka Jovic, inizialmente previsto tra i titolari, partirà invece dalla panchina a causa di un dolore lombare avvertito durante il riscaldamento.

Milan Lazio 1-2, i biancocelesti sbancano San Siro grazie al rigore all’ultimo minuto di Pedro! La classifica Serie A aggiornata - di RedazioneMilan Lazio 1-2, i rossoneri agguantano il pareggio con Chukweze ma non basta: ecco cos’è successo e la classifica Serie A aggiornata Dopo il pareggio dell’Inter di Simone Inzaghi confezionato ieri sera contro il Napoli di Antonio Conte tra le mura del Maradona, questa domenica si sono date battaglia le altre squadre di Serie A. Tra queste anche Milan e Lazio. Cos’è successo? Ve lo diciamo subito. 🔗internews24.com

Milan Lazio 1-2, Pedro regala tre punti all’ultimo minuto nell’inferno di San Siro: la Juve non sorride - di Redazione JuventusNews24Milan Lazio 1-2, il resoconto del big match della domenica di Serie A: il risultato, il tabellino e tutti i dettagli Milan-Lazio è storia: il match di Serie A è terminato con il risultato di 1-2 con Chukwueze che aveva risposto nei minuti finali alla rete di Zaccagni ma Pedro ha regalato i tre punti su calcio di rigore. I rossoneri non sono riusciti a strappare un punto in un clima di grande contestazione da parte dei tifosi. 🔗juventusnews24.com

Inter-Milan 2-3 | Punti salienti | Abraham segna il vincitore dell’ultimo minuto! | EA Sports FC Supercup 2025 - Una finale elettrizzante tra i rivali della città Inter e Milano hanno visto i Rossoneri rivendicare il loro ottavo supercup grazie agli obiettivi di Theo Hernandez, …Guarda questo video su Youtube L'articolo Inter-Milan 2-3 | Punti salienti | Abraham segna il vincitore dell’ultimo minuto! | EA Sports FC Supercup 2025 proviene da JustCalcio.com. 🔗justcalcio.com

Perché Jovic non gioca in Venezia-Milan: la scelta di Conceicao all’ultimo minuto - Cambio (forzato) di Conceicao all'ultimo respiro: Jovic non gioca in Venezia-Milan, al suo posto Abraham. Cosa è successo ... 🔗milanlive.it

Sergio Conceicao vuole che il Milan giochi dal primo minuto - Ecco le parole del tecnico del Milan Sergio ... resta uno dei problemi più importanti per i rossoneri. “Dobbiamo capire che le partite si vincono dal primo all’ultimo minuto. 🔗msn.com

Calcio: Conceiçao, Milan capisca che partite si vincono dal 1' - (ANSA) - MILANO, 10 APR - "Dobbiamo capire che le partite si vincono dal primo all'ultimo minuto ... dice il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao, alla vigilia della sfida contro l'Udinese. L'approccio ... 🔗msn.com