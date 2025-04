Imprenditore slovacco | Cina rimane partner prezioso per l’Europa

Imprenditore slovacco ha dichiarato che la Cina rimane un partner prezioso per l’Europa, a prescindere dall’andamento delle turbolenze tariffarie statunitensi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma612452261245222025-04-27Imprenditore-slovacco-Cina-rimane-partner-prezioso-per-l-europa Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Imprenditore slovacco: Cina rimane partner prezioso per l’Europa Leggi su Romadailynews.it Unha dichiarato che launper, a prescindere dall’andamento delle turbolenze tariffarie statunitensi. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma612452261245222025-04-27-per-l-europa Agenzia Xinhua

Su altri siti se ne discute

Prato, contrabbando di merci dalla Cina: imprenditore indagato e sequestri per 2,2 milioni di euro - Contrabbando merci dalla Cina: sequestri per 2,2 milioni di euro e un imprenditore indagato. La Procura della Repubblica di Prato, guidata da Luca Tescaroli, grazie all'indagine condotta dalla Guardia di Finanza, ha scoperto che merce in arrivo dalla Cina, grazie a società 'cartiere' e 'filtro', evitava le tasse doganali L'articolo Prato, contrabbando di merci dalla Cina: imprenditore indagato e sequestri per 2,2 milioni di euro proviene da Firenze Post. 🔗.com

Cina: rapporto, rimane centro di catene globali del valore di produzione - La Cina continua a costituire il centro delle catene globali di valore della produzione, secondo un rapporto pubblicato oggi dal Boao Forum for Asia. Il rapporto, intitolato “Rapporto annuale sulle prospettive economiche asiatiche e sui progressi dell’integrazione 2025”, rileva che dal 2017 il commercio globale di beni intermedi dipende piu’ dalla Cina che dal Nord America. Nel 2023, la dipendenza globale dalla Cina per i beni intermedi era del 16%, rispetto al 15% del Nord America. 🔗romadailynews.it

Cina: ministero Esteri, rimane destinazione chiave per investimenti transnazionali - I dati ufficiali hanno mostrato che la Cina rimane una delle principali destinazioni per gli investimenti transnazionali e che accoglie con favore le imprese estere che investono nel Paese, ha dichiarato Mao Ning, portavoce del ministero cinese degli Esteri, oggi durante un regolare briefing con la stampa. Mao ha affermato che il numero di aziende finanziate dall’estero in Cina e’ cresciuto fino a quasi 1,24 milioni entro il 2024, con investimenti esteri in uso effettivo pari a 20. 🔗romadailynews.it

Approfondimenti da altre fonti

Imprenditore slovacco: Cina rimane partner prezioso per l’Europa - Un imprenditore slovacco ha dichiarato che la Cina rimane un partner prezioso per l'Europa, a prescindere dall'andamento delle turbolenze tariffarie ... 🔗romadailynews.it