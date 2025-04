Andrea Finocchiaro nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al professore Andrea Finocchiaro il titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, con decreto datato 27 dicembre 2024. Si tratta del più alto degli Ordini.

