LIVE Cobolli-Nakashima 5-7 0-3 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | scappa via l’USA nel 2 set

DIRETTA LIVE30-40 Sul nastro il dritto lungolinea.30-30 Doppio fallo (2°): del set e del match.30-15 In progressione di dritto Cobolli.15-15 RIsposta incisiva e punto Nakashima.15-0 Torna a sbagliare l’USA.0-3 Prima vincente Nakashima.Conferma il VAR: doppio rimbalzo sul recupero in spaccata di Cobolli. Clamorosa difesa della rete di Nakashima però.40-30 C’è la richiesta di VAR da parte del romano. Doppio tocco che darebbe il punto all’USA.30-30 Botta vincente inside in Cobolli!30-15 Servizio e dritto. Perché poi ci sono anche i rivali.15-15 Tutto giusto, esce il dritto anomalo da buona posizione. Il copione del match dal 4-2 Cobolli.0-15 Perfetta smorzata dell’azzurro.0-2 Niente, passante di dritto vincente: salito in cattedra l’USA.30-40 Erroraccio in risposta col suo drittone Nakashima. Oasport.it - LIVE Cobolli-Nakashima 5-7, 0-3, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: scappa via l’USA nel 2° set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Sul nastro il dritto lungolinea.30-30 Doppio fallo (2°): del set e del match.30-15 In progressione di dritto.15-15 RIsposta incisiva e punto.15-0 Torna a sbagliare.0-3 Prima vincente.Conferma il VAR: doppio rimbalzo sul recupero in spaccata di. Clamorosa difesa della rete diperò.40-30 C’è la richiesta di VAR da parte del romano. Doppio tocco che darebbe il punto al.30-30 Botta vincente inside in!30-15 Servizio e dritto. Perché poi ci sono anche i rivali.15-15 Tutto giusto, esce il dritto anomalo da buona posizione. Il copione del match dal 4-2.0-15 Perfetta smorzata dell’azzurro.0-2 Niente, passante di dritto vincente: salito in cattedra.30-40 Erroraccio in risposta col suo drittone

