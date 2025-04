Sparatoria e strage di giovani a Monreale interrogazione al Governo su armi ai giovani

Monreale. Una Sparatoria in piena strada, con tre vittime e diversi feriti, avvenuta davanti a famiglie, bambini, persone comuni che avrebbero potuto essere coinvolte in una tragedia ancora più grande. È gravissimo che simili episodi possano accadere nelle nostre città, a maggior ragione in .(Monrealelive.it) Monrealelive.it - Sparatoria e strage di giovani a Monreale, interrogazione al Governo su armi ai giovani Leggi su Monrealelive.it “Siamo sconvolti e profondamente addolorati per quanto accaduto questa notte a. Unain piena strada, con tre vittime e diversi feriti, avvenuta davanti a famiglie, bambini, persone comuni che avrebbero potuto essere coinvolte in una tragedia ancora più grande. È gravissimo che simili episodi possano accadere nelle nostre città, a maggior ragione in .(live.it)

Sparatoria a Monreale, identificate le 2 giovani vittime: fermato un primo responsabile - Monreale – S. T. ed M. P sono le iniziali dei nomi delle due giovani vittime di questa notte a Monreale. Uno dei due giovani è morto sul posto, l’altro è morto durante il trasporto in ospedale. Una furibonda lite a colpi di arma da fuoco, una ventina. Questo quanto accaduto stanotte in via Benedetto […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Monreale, sparatoria dopo una lite tra giovani: due morti - Sono due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale, in provincia di Palermo. Le vittime hanno 25 anni e 23 anni; i feriti 26 anni, 33 anni e 16 anni. La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione prima di aprire il fuoco ci sarebbe stata una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. 🔗open.online

Giovani uccisi a Monreale, il testimone: “Confusione e sangue a terra, ho avuto paura” – Video - (Adnkronos) – "Eravamo pronti per pulire Monreale, sono un operatore ecologico. Ma poi ho visto confusione, persone che scappavano e sangue a terra, mi sono spaventato e ho avuto paura per mio figlio che era in giro". Così un testimone racconta all'Adnkronos gli attimi successivi alla sparatoria avvenuta dopo una lite in piazza nella città […] 🔗periodicodaily.com

Sparatoria a Monreale, strage nella notte: tre giovani uccisi e due feriti gravi - Due giovani, Massimo Pirozzo, 26 anni, e Salvatore Turdo, 23 anni, sono deceduti poco dopo il trasporto all'ospedale Ingrassia. Un terzo, Andrea Miceli, 26 anni, è morto all'ospedale Civico dopo ... 🔗tg.la7.it

Sparatoria a Monreale, chi sono le tre giovani vittime: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli - Sparatoria nella centrale e affollatissima piazza Duomo a Monreale (Palermo) nella notte tra sabato e domenica 27 aprile. Un 24enne e un 16enne sono rimasti feriti, mentre a perdere la vita ... 🔗msn.com

Rissa e strage a Monreale (Palermo): uccisi tre giovani. Due feriti - E’ di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Due vittime hanno 26 anni, il terzo 23; i feriti hanno 33 anni e 16 ... 🔗secondopianonews.it