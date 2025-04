Pomeriggio di terrore | 29enne si barrica in casa con una pistola poi tenta la fuga | arrestato

Pomeriggio di terrore quello di qualche giorno fa a Noceto, in provincia di Parma. La notizia è stata diffusa solo oggi dai militari che hanno riferito di un 29enne che si era barricato in casa armato di pistola e in evidente stato di agitazione. I carabinieri, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno chiesto l’aiuto di un ‘negoziatore’, figura specializzata nella mediazione e nella de-escalation delle situazioni di crisi. Il negoziatore ha iniziato a dialogare con il ragazzo, avvalendosi della preziosa collaborazione di un familiare.Il ragazzo è stato così convinto a uscire di casa, un appartamento posto al terzo piano di un condominio al centro della cittadina parmense. Quando ha aperto la basculante del garage, il giovane ha tentato di salire a bordo della propria auto e scappare. Ilrestodelcarlino.it - Pomeriggio di terrore: 29enne si barrica in casa con una pistola, poi tenta la fuga: arrestato Leggi su Ilrestodelcarlino.it Parma, 27 aprile 2025 –diquello di qualche giorno fa a Noceto, in provincia di Parma. La notizia è stata diffusa solo oggi dai militari che hanno riferito di unche si erato inarmato die in evidente stato di agitazione. I carabinieri, dopo aver messo in sicurezza la zona, hanno chiesto l’aiuto di un ‘negoziatore’, figura specializzata nella mediazione e nella de-escalation delle situazioni di crisi. Il negoziatore ha iniziato a dialogare con il ragazzo, avvalendosi della preziosa collaborazione di un familiare.Il ragazzo è stato così convinto a uscire di, un appartamento posto al terzo piano di un condominio al centro della cittadina parmense. Quando ha aperto la basculante del garage, il giovane hato di salire a bordo della propria auto e scappare.

