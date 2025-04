Atalanta Retegui ce la fa | è convocato per il Lecce In 21 a disposizione di Gasperini

Retegui “sì”. Nell’elenco dei convocati diramato dall’Atalanta al termine della rifinitura nella tarda mattinata di domenica 27 aprile c’è anche l’attaccante, che ha svolto esami strumentali effettuati dopo aver accusato accusato un affaticamento al flessore destro nella giornata di sabato.Non era escluso a priori che il numero 32 non potesse essere a disposizione per la sfida contro il Lecce in serata, ragion per cui Gasperini ha preferito prendere tempo: le visite mediche hanno accertato l’assenza di ogni tipo di lesione muscolare. Salvo sorprese, insomma, Retegui potrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto, anche se resta aperto il ballottaggio con De Ketelaere.I convocati sono dunque in totale 21 e tra questi c’è anche Berat Djimsiti. Il difensore albanese ha recuperato dal trauma distorsivo alla caviglia: è tornato in gruppo nel pomeriggio di giovedì e nel weekend ha potuto consolidare il suo stato di salute. Bergamonews.it - Atalanta, Retegui ce la fa: è convocato per il Lecce. In 21 a disposizione di Gasperini Leggi su Bergamonews.it Mateo“sì”. Nell’elenco dei convocati diramato dall’al termine della rifinitura nella tarda mattinata di domenica 27 aprile c’è anche l’attaccante, che ha svolto esami strumentali effettuati dopo aver accusato accusato un affaticamento al flessore destro nella giornata di sabato.Non era escluso a priori che il numero 32 non potesse essere aper la sfida contro ilin serata, ragion per cuiha preferito prendere tempo: le visite mediche hanno accertato l’assenza di ogni tipo di lesione muscolare. Salvo sorprese, insomma,potrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto, anche se resta aperto il ballottaggio con De Ketelaere.I convocati sono dunque in totale 21 e tra questi c’è anche Berat Djimsiti. Il difensore albanese ha recuperato dal trauma distorsivo alla caviglia: è tornato in gruppo nel pomeriggio di giovedì e nel weekend ha potuto consolidare il suo stato di salute.

