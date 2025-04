Pernate dice addio a Giuseppe Delledonne

Pernate dice addio ad uno dei suoi cittadini più attivi per la promozione del quartiere.Si è spento a 79 anni Giuseppe Delledonne, detto Duco, molto attivo nel Comitato festeggiamenti. Per anni ha curato l'organizzazione delle Follie d'estate, era stato anche consigliere circoscrizionale nei.

