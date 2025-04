Moto3 Guido Pini | Bellissima gara ma voglio salire sul podio Quest’inverno ero in sedia a rotelle…

Guido Pini prosegue il suo percorso di crescita e tira fuori una prestazione di alto livello sulla pista di Jerez de la Frontera alla quinta gara della carriera nel Mondiale Moto3, conquistando un'incoraggiante settima posizione nel Gran Premio di Spagna 2025. Il diciassettenne toscano ha avuto il merito di restare fino in fondo nel gruppo in lotta per la quarta piazza, arrivando al traguardo come miglior rookie e miglior italiano in classifica."È stata sicuramente una Bellissima gara. Quando arrivi settimo non sei mai contento, però diciamo che sono stato non nel primo ma nel secondo gruppo e ho lottato con piloti che sono saliti almeno una volta sul podio nel Mondiale, quindi questa è stata una cosa incredibile ma il prossimo devo essere io. Comunque sono molto contento e non vedo l'ora di farne un'altra così", dichiara il debuttante azzurro ai microfoni di Sky Sport.

