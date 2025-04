Incidente a Salerno auto si schianta contro l' impalcatura di un palazzo | un ferito

Salerno, dove un’automobile è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro l’impalcatura di un edificio dove sono in corso lavori di ristrutturazione. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118, che. Salernotoday.it - Incidente a Salerno, auto si schianta contro l'impalcatura di un palazzo: un ferito Leggi su Salernotoday.it Paura, intorno alle 4.30, sul lungomare Colombo a, dove un’mobile è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi arel’di un edificio dove sono in corso lavori di ristrutturazione. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118, che.

