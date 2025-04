Polizia 9 i morti nell' attacco a Vancouver

morti tra le persone colpite in un festival a Vancouver dopo che un uomo a bordo di un Suv si è lanciato contro la folla. Lo rende noto la Polizia locale. "Al momento, possiamo confermare che nove persone sono morte dopo che un uomo si è lanciato con l'auto la folla durante il festival di Lapu Lapu di ieri sera", ha dichiarato la Polizia su X. Le forze dell'ordine hanno intanto scartato la pista terroristica. Quotidiano.net - Polizia, 9 i morti nell'attacco a Vancouver Leggi su Quotidiano.net Sono 9 itra le persone colpite in un festival adopo che un uomo a bordo di un Suv si è lanciato contro la folla. Lo rende noto lalocale. "Al momento, possiamo confermare che nove persone sono morte dopo che un uomo si è lanciato con l'auto la folla durante il festival di Lapu Lapu di ieri sera", ha dichiarato lasu X. Le forze dell'ordine hanno intanto scartato la pista terroristica.

