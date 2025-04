Al Mazza arriva il Gubbio Baldini | In questo momento la Spal se la gioca con tutti

Baldini si è soffermato sulla sfida che metterà di fronte al Mazza la Spal contro il Gubbio (in diretta su FerraraToday alle 16.30). Una vigilia che, a detta del mister, sarà da giocare senza lasciarsi. Ferraratoday.it - Al Mazza arriva il Gubbio, Baldini: "In questo momento la Spal se la gioca con tutti" Leggi su Ferraratoday.it A un giorno di distanza dall'ultimo atto del campionato, l'allenatore biancazzurro Francescosi è soffermato sulla sfida che metterà di fronte allacontro il(in diretta su FerraraToday alle 16.30). Una vigilia che, a detta del mister, sarà dare senza lasciarsi.

Approfondimenti da altre fonti

Al Mazza arriva il Gubbio, Baldini: "In questo momento la Spal se la gioca con tutti" - A un giorno di distanza dall'ultimo atto del campionato, l'allenatore biancazzurro Francesco Baldini si è soffermato sulla sfida che metterà di fronte al Mazza la Spal contro il Gubbio (in diretta su FerraraToday alle 16.30). Una vigilia che, a detta del mister, sarà da giocare senza lasciarsi... 🔗ferraratoday.it

Al Mazza arriva la Ternana, Baldini: "In questo momento dobbiamo fare punti, non calcoli" - La corsa per la salvezza procede, e la Spal si appresta a ospitare allo stadio Mazza la Ternana, lunedì 17 alle 20.30 (con diretta su FerraraToday). Nella vigilia della partita contro la Ternana è intervenuto l'allenatore biancazzurro Francesco Baldini. Iscriviti al canale WhatsApp di... 🔗ferraratoday.it

Debutto amaro per Baldini al Mazza, la Spal affonda sotto i colpi del Rimini LA CRONACA - E' un passivo probabilmente troppo pesante per la Spal, alla luce di alcune determinanti parate di Colombi che hanno mantenuto inviolata la porta ospite, ma la cronaca della partita biancazzura casalinga contro il Rimini restituisce la fotografia di una difficoltà a capitalizzare le occasioni e a... 🔗ferraratoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al Mazza arriva il Gubbio, Baldini: In questo momento la Spal se la gioca con tutti; Al Mazza arriva il Gubbio, Baldini: In questo momento la Spal se la gioca con tutti; La Spal prova l’ultima scalata. Battere il Gubbio per risalire; Spal-Gubbio: Ultima Sfida Casalinga per Evitare la Retrocessione in Serie D. 🔗Cosa riportano altre fonti

Al Mazza arriva il Gubbio, Baldini: "In questo momento la Spal se la gioca con tutti" - A un giorno di distanza dall'ultimo atto del campionato, l'allenatore biancazzurro Francesco Baldini si è soffermato sulla sfida che metterà di fronte al Mazza la Spal contro il Gubbio (in diretta su ... 🔗today.it

Spal-Gubbio: Ultima Sfida Casalinga per Evitare la Retrocessione in Serie D - La Spal affronta il Gubbio in una partita cruciale per evitare la retrocessione in Serie D. Mister Baldini punta ai tre punti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Gubbio, l'ultima con la Spal serve per il miglior piazzamento nei playoff - GUBBIO - Gli ultimi 90 minuti, oggi a Ferrara (ore 16.30), serviranno per il piazzamento nella griglia playoff, che i rossoblù disputano per la quarta stagione consecutiva. Per questo serve ... 🔗ilmessaggero.it