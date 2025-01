Ilfattoquotidiano.it - Il discorso di Musk ai camerati di AfD richiama l’ideologia hitleriana: il ‘long-terminism’ regna

“E’ il momento di riscoprire l’orgoglio di ‘essere tedeschi’. Penso che ci si concentri francamente troppo sulle colpe del passato, dobbiamo andare oltre. I bambini non dovrebbero essere ritenuti colpevoli per i peccati dei loro genitori o addirittura dei loro bisnonni.”. Così Elonin apertura del congresso di AfD, il partito nazionalista d’estrema destra che il techno-oligarca vuole spingere a vincere le prossime elezioni in Germania per scardinare l’attuale assetto europeo della Ue. Forse non andrebbero presi troppo sul serio gli interventi di, novello ‘Re del Mondo’ come si può credere, ma stavolta ha enunciato esattamente ‘l’indicibile’. E ha scelto di farlo proprio alla vigilia della Giornata della Memoria, e subito dopo la plateale e provocatoria normalizzazione del saluto nazista all’insediamento di Trump alla Casa Bianca.