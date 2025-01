Ilfattoquotidiano.it - “I One Direction di nuovo insieme per ricordare Liam Payne ai BRIT Awards”: l’indiscrezione del The Sun

Dopo aver reso note le nomination lo scorso 23 gennaio, che ha visto come asso pigliatutto Charli xcx, gli organizzatori dei2025 (gli Oscar della musicaannica) sono al lavoro per il grande evento della cerimonia di premiazione, prevista per il primo marzo. La O2 Arena di Londra ospiterà lo show per la quattordicesima volta con alla conduzione il comico Jack Whitehall.Il tabloid The Sun ha lanciato una indiscrezione per un momento molto importante che dovrebbe essere inserito in scaletta, tra una premiazione e l’altra, dedicato a, morto lo scorso ottobre. L’ex membro dei Onedovrebbe essere ricordato proprio dai suoi compagni di viaggio musicale: Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik e Louis Tomlinson. Un momento musicale storico dopo lo scioglimento della band avvenuto, quasi dieci anni fa.