Lanazione.it - Grassina, Allievi di alta qualità. Obiettivo: avere un vivaio al top

calcio avanti tutta dopo la fusione con il Belmonte, che ha creato una realtà calcistica unica in rossoverde dalla scuola calcio alla prima squadra in Eccellenza. L’unione fa la forza e ilha comeil potenziamento, sia qualitativo che numerico, dell’attività di base e delle squadre del settore giovanile, oltre a una formazione dilettanti che continui a portare in alto il blasone societario.e Giovanissimi in evidenza dimostrandosi formazioni di valore. Nell’ultimo turno gliProvinciali anno 2008 superano 1-0 il San Donato Tavarnelle e volano in testa. Il gol decisivo è siglato da Edoardo Cai, neo acquisto ex Floria. I rossoverdi di mister Mirko Torrini sono al vertice a pari punti con Pontassieve e San Donato. GliB, allenati da Matteo Serrotti, sono primi nella seconda fase del campionato e hanno vinto 2-0 con l’Albereta.