Gaza, l’Ue riattiva la missione umanitaria a Rafah con il coordinamento italiano

Il Consiglio affari esteri dell’Unione europea ha annunciato una mossa per supportare il cessate il fuoco ae ha disposto lazione dellaEU Border Assistance Mission (Eubam) a. La, che avrà luogo presso il valico di, si inserisce in un contesto di emergenzae geopolitica delicatissima, con l’obiettivo di coordinare il transito quotidiano di feriti e malati, e garantire assistenza agli sfollati e alle persone vulnerabili nella Striscia di.LaEubam non è nuova, ma fa il suo ritorno alla realtà dopo l’interruzione causata dall’ascesa al potere di Hamas nella Striscia nel 2007. Lazione dellaarriva come risposta alle necessità derivanti dall’intensificarsi del conflitto nella regione e dall’impatto che ha avuto sulla popolazione civile.