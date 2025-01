.com - Fiorentina, Palladino: “Vittoria dedicata a noi”. Beltran: “Uniti si vince”. Adlì: “Stupido rosso, ma contento per 3 punti”

"In tutta la prestazione c'è la voglia di un grande gruppo di dimostrare che certe cose scritte in questo mese sono tutte falsità. Tante critiche assurde. Oggi questo gruppo l'ha dimostrato, scendendo in campo con grande personalità e mettendo in difficoltà la Lazio. Questala dedichiamo a noi stessi, perché ce la meritiamo. Il gruppo è fantastico, lavora duramente ogni giorno. Vinciamo e perdiamo insieme. Oggi c'è stata una prestazione di grande carattere"L'articolo: “a noi”.: “si”.: “, maper 3” proviene da Firenze Post.