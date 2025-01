Abruzzo24ore.tv - Fermato a Montesilvano con hashish, coltello e mazza da baseball: arrestato!

Pescara - Un giovane di 27 anni è statodai Carabinieri con, une unada, scatenando l’operazione di perquisizione. Un ventisettenne residente nel foggiano, ma da tempo domiciliato a, è stato denunciato dai Carabinieri del NOR didurante un controllo di routine. Il giovane,nella giornata di sabato 26 gennaio, si è mostrato fin da subito nervoso e sospetto, alimentando i dubbi delle forze dell'ordine. Questo ha portato a una perquisizione che ha rivelato oggetti non di poco conto. Nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati unadae una serramanico, oggetti che hanno spinto i militari a proseguire con una perquisizione personale. Il 27enne, infatti, aveva con sé circa 3 grammi di. Non finisce qui: un ulteriore controllo presso la sua abitazione ha permesso di scoprire altri 2,5 grammi della stessa sostanza stupefacente.