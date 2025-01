Ilfattoquotidiano.it - Daniele Scardina: “Sfera Ebbasta è un amico, lui c’è sempre. Guè un po’ meno, Mahmood e Ghali no. Sarebbe bello tornare su un palco con loro”

continua a fare terapia e tanti esercizi per riuscire ad alzarsi dalla sedie a rotelle. L’ex campione intercontinentale WBO il 28 febbraio 2023 è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Da allora la sua vita è radicalmente cambiata, ma è circondato dall’amore e dall’affetto della famiglia che lo seguono passo dopo passo. E gli amici? “è un, lui c’è. Guè un po’, gli altri nosu uncon, magari al Forum qui vicino: ci vorrei senz’altro, magari Marcell Jacobs. Ero più di un pugile, ero un personaggio. Di questo non è rimasto nulla: fa parte della mia vita, e non rimpiango né rinnego“.ha uno stile di vita serrato e metodico: “Mi sveglio, do grazie al Signore, colazione, poi comincia la terapia con Ermes e Pietro, l’allenatore e il fisioterapista che sono staticon me, anche quando combattevo.