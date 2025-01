Ilfattoquotidiano.it - Come raccontare la Shoah ai bambini? Un libro per spiegare la Giornata della Memoria alle nuove generazioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 27 gennaio si celebra la, una ricorrenza internazionale che ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto. Faresignificae testimoniare un passato storico terribile che induce alla riflessione e alla costruzione di un mondo migliore.aiun concetto così doloroso,la sofferenza e lo sterminio di molti uomini, donne elasenza farli spaventare o impressionare? Queste sono le domande che in tanti ci poniamo.il significatoaisignifica formare e informare ledi un passato storico atroce, portandoli alla riflessione per evitare che questa sciagura umana si ripeta o si manifesti in altre modalità. È importante che iconoscano quello che è successo e ricordino.