Come allenare il respiro per stare meglio e invecchiare in salute

ilnon è utile solo per chi soffre di asma o di patologie respiratorie. In questi casi, i pneumologi consigliano di eseguire esercizi di fisioterapia respiratoria ogni giorno per ampliare la capacità polmonare e quindi la funzione di bronchi e polmoni infiammati. Gli esercizi, però, sono indicati per tutti, compresi gli atleti. Asma, bambini e adulti: quanto conta fare sport per respirareX Che cosa bisogna sapere per far funzionare alil sistema respiratorio e godere così di tutti i benefici che questo comporta su tutti gli altri organi e sulla longevità? Ne abbiamo parlato con il Dottor Alberto Cerasari, Medico Specialista in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico, Direttore Sanitario e Longevity Doctor presso SoLongevity Clinic.