Calendario Atp 2025 | le date di tutti i tornei mese per mese

Ilcompleto del circuito Atp per quanto riguarda la stagione: ecco lediper. L’uomo da battere non può che essere Jannik Sinner, reduce da una delle migliori annate della storia di questo sport, in cui è stato capace di stabilire record su record. Ripetersi non sarà facile, ma l’impressione è che il problema sia degli altri giocatori, chiamati al difficile compito di dargli del filo da torcere. Le luci dei riflettori sono puntate su Carlos Alcaraz, che nel 2024 ha sì vinto due Slam ma è stato poco continuo, al punto che ha chiuso la stagione al numero 3. C’è poi grande curiosità anche per Zverev e Fritz, chiamati ad un ulteriore salto di qualità, o per giovani come Rune e Shelton, attesi in top 10. Per quanto riguarda gli italiani, le aspettative sono alte ma già confermare 10 giocatori (di cui 7 under 23) tra i primi 100 del mondo sarebbe già un traguardo notevole.