Lapresse.it - Australian Open, Sinner campione anche con gli ascolti tv

Leggi su Lapresse.it

Janniksul campo da tennis e in tv. I suoi match raggiungonoelevati. Il successo di ieri aglirappresenta il miglior risultato di sempre sui canali Warner Bros. La finale è stata trasmessa in simulcast sul Nove e su Eurosport. Il match è stato seguito complessivamente da 3.5 milioni di spettatori con il 33% di share sul pubblico totale e un picco di 5 milioni di spettatori (4.900.000) sul match point alle 12:28. Record storico per Nove che segna la miglior performance di sempre con il 7,5% di share sul pubblico totale nelle 24 ore, 3° canale nazionale, ed è 1° canale nazionale durante lo slot dell’incontro (share 22%, 2.4 milioni di spettatori). Su Eurosport 1 il match raggiunge oltre 1.1 milioni di spettatori con l’11% di share sul pubblico totale e il 48,5% di share pay-tv.